7 فوائد لتناول التمر على الريق

متابعات(صدى):

التمر يعد أحد افضل الأطعمة حلوة المذاق والتى لديها العديد من الفوائد, وهو واحد من الثمار المشهورة جدا في الوطن العربي، وتتعدد أنواع التمر قد يصل إلى 450نوعاً وتعتبر السعودية ومصر من أول الدول انتاجاً للتمر, وفيما يلي نتعرف على فوائد تناول التمر على الريق:

1-من الأفضل تناول التمر, على الريق بقدر ثلاث إلى سبع تمرات لأنه يساعد في التخلص من ديدان المعدة, ويخلص الجسم من السموم، كما أن الجسم يستفيد منه كليا حيث لا تبقى منه فضلات.

2-يحافظ على صحة الجسم ويمنحه الطاقة والحيوية لبداي يوم جديد.

3-يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم.

4-يقوي الأسنان و يحميها من التسوس، يساعد القلب على أداء وظائفه ويحمي من الإصابة بالسكتة القلبية.

5-يقاوم الشيخوخة، ويمنح الإحساس بالهدوء والطمأنينة والراحة.

6-يساعد في الحصول على جسم صحي ومثالي, حيث أن تناول بضع حبات منه يجعل الشخص يشعر بالشبع.

7-كما أن تناوله على الريق يحمي الأنسان من السحر والعين والحسد والسم.