بالفيديو.. نهاية مؤلمة لسيدة ألتصق بوجهها قناع مرعب

متابعات(صدى):

تعرضت إمرأة لموقف صعب أثناء محاولتها التخلص من قناع مرعب صنعته منزليا.

وكانت ألصقت المرأة القناع بوجهها وعندما حاولت نزعه عن وجهها فشلت، مما اضطرها لاستخدام القوة للتخلص منه، وكانت النتيجة مؤلمة وغير مرضية تماما، لإزالتها شعر حاجبيها دفعة واحدة أثناء محاولتها نزع القناع.