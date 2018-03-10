بالفيديو.. نهاية مؤلمة لسيدة ألتصق بوجهها قناع مرعب
تعرضت إمرأة لموقف صعب أثناء محاولتها التخلص من قناع مرعب صنعته منزليا.
وكانت ألصقت المرأة القناع بوجهها وعندما حاولت نزعه عن وجهها فشلت، مما اضطرها لاستخدام القوة للتخلص منه، وكانت النتيجة مؤلمة وغير مرضية تماما، لإزالتها شعر حاجبيها دفعة واحدة أثناء محاولتها نزع القناع.
This woman made a DIY face mask and she can't get it off! 😱
This woman made a DIY face mask and she can't get it off! 😱
Posted by Daily Mail on Thursday, March 8, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27313 ] نشر منذ 45 دقيقة
جعله ماينفك😂😂😂