بالصور.. توعية 50 مستفيدة في الخدمات المساندة بمرض السرطان

عادل الحربي(صدى):

نظمت وحدة الخدمات المساندة للإناث التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، برنامجاً تثقيفياً متكاملاً عن مرض السرطان استهدف أكثر من 50 سيدة من مستفيداتها وبعض الموظفات .

واشتمل البرنامج على محاضرة توعوية ألقتها المثقفة الصحية بالجمعية جواهر الريسي عرفت في بدايتها بمرض السرطان بشكل عام، ثم تحدثت عن أنواعه وأسبابه وأعراض كل نوع وكيفية علاجه، بالإضافة إلى عرض الأجهزة الحديثة للتشخيص الطبي للمرض على المستفيدات وتطبيق خطوات الفحص الذاتي لسرطان الثدي معهن .

وفي نهاية المحاضرة أجابت الريسي على جميع الاستفسارات المتعلقة بالمحاور المطروحة، وأتاحة الفرصة للراغبات في عمل الفحص الطبي بتسجيل اسماءهن وأرقام التواصل ، وصاحب المحاضرة معرضاً مصغراً احتوى على الكثير من المنشورات والكتيبات التوعوية والمجسمات التي تعرف بخطورة المرض وأعراضه وضرورة الوقاية منه بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للكشف عنه والحد من مضاعفاته.

وأوضحت مديرة وحدة الخدمات المساندة للإناث بالرياض نورة السلطان أن هذا البرنامج يأتي ضمن اهتمامات الوحدة بتثقيف مستفيداتها ورفع مستوى الوعي لديهن بالتعاون مع عدد من الجهات الخارجية الداعمة للإسهام في تنمية المجتمع المحلي.

