” البيئة ” : إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في جدة

سعيد العجل(صدى):

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، في محافظة جدة.

وأبانت الوزارة في إيجازها اليومي أن الحالات الإيجابية في العينات التي تم اجراء تحاليل عليها 158حالة، في حين جرى التخلص من ١٤٥٥١٥طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيهابلاغيت خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ردت على 7 استفسارات، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.