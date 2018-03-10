فيديو نادر لشارع المطار القديم في الرياض

حمود العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعصا فيديو نادر لشارع المطار القديم في العاصمة الرياض، يعود لفترة الثمانينات من القرن الماضي.

وذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيدو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الفيدو قد تم تصويره من خلال سيارة تسير باتجاه الجنوب، بدءاً من أمام أسواق الشعلة.