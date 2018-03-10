فيديو نادر لشارع المطار القديم في الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعصا فيديو نادر لشارع المطار القديم في العاصمة الرياض، يعود لفترة الثمانينات من القرن الماضي.
وذكر حساب ” ماضي جميل ” ، الذي نشر الفيدو عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الفيدو قد تم تصويره من خلال سيارة تسير باتجاه الجنوب، بدءاً من أمام أسواق الشعلة.
(فيديو) ..
شارع المطار القديم بالرياض في الثمانينات الميلادية ..
السير باتجاه الجنوب بدءاً من امام اسواق الشعله #الرياض #الرياض_الان #الرياض_قديما #ذكريات_الطفولة pic.twitter.com/6kcYD1mYBM
— مــ جميـل ـاضي (@rakansooltaan) March 10, 2018
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