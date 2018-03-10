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صورة للكرة الأرضية على بعد 6 مليار كم

صورة للكرة الأرضية على بعد 6 مليار كم
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة للكرة الأرضية على بعد 6 مليار كيلومتر.

وعلق على الصورة، عدد من نشطاء موقع ” تويتر ” ، فمنهم من غرد قائلًا: ” تبدو كنقطة صغيرة جداً بها طموحات وأحلام 7 مليار شخص.. فرصة للتأمل ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43803 ] نشر منذ 3 ساعات

فتش عن نفسك ياابن آدم ، عن وجودك في حبة رمل لاتكاد تُرى ,,,

,, سبحان الله العظيم رب العظيم ,, خالق الكون ومدبِّره ,, لا إله إلا هو سبحانه ,,

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