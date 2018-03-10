صورة للكرة الأرضية على بعد 6 مليار كم
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة للكرة الأرضية على بعد 6 مليار كيلومتر.
وعلق على الصورة، عدد من نشطاء موقع ” تويتر ” ، فمنهم من غرد قائلًا: ” تبدو كنقطة صغيرة جداً بها طموحات وأحلام 7 مليار شخص.. فرصة للتأمل ” .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43803 ] نشر منذ 3 ساعات
فتش عن نفسك ياابن آدم ، عن وجودك في حبة رمل لاتكاد تُرى ,,,
,, سبحان الله العظيم رب العظيم ,, خالق الكون ومدبِّره ,, لا إله إلا هو سبحانه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27313 ] نشر منذ 44 دقيقة
تشوفون النقطه البيضاء
الي فوسط الصورة
خذو لكم🔎وناظروها زين
هذا أنا باالجيب وسط الزحمة على خط الميناء😠