صورة للكرة الأرضية على بعد 6 مليار كم

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورة للكرة الأرضية على بعد 6 مليار كيلومتر.

وعلق على الصورة، عدد من نشطاء موقع ” تويتر ” ، فمنهم من غرد قائلًا: ” تبدو كنقطة صغيرة جداً بها طموحات وأحلام 7 مليار شخص.. فرصة للتأمل ” .