وظائف شاغرة بشركة وطنية في الدمام
أعلنت شركة صناعية وطنية، في مدينة الدمام، عن حاجتها لموظفين باختصاصات مختلفة، وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:
– فني / مشغل إنتاج (عدد 15).
– أمين مستودع.
– ممرض / فني طب طواريء.
– فني تقنية معلومات.
وذكرت الشركة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– يطلب مؤهل مناسب.
– تشترط الخبرة بالنسبة للتخصصات الآتية: أمين المستودع ، ممرض / فني طب طواريء ، فني تقنية معلومات.
وأتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبين في العمل مع الشركة، من خلال بعث السيرة الذاتية، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .
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