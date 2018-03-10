وظائف شاغرة بشركة وطنية في الدمام

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة صناعية وطنية، في مدينة الدمام، عن حاجتها لموظفين باختصاصات مختلفة، وذلك في المدينة الصناعية الأولى بالدمام، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– فني / مشغل إنتاج (عدد 15).

– أمين مستودع.

– ممرض / فني طب طواريء.

– فني تقنية معلومات.

وذكرت الشركة، الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– يطلب مؤهل مناسب.

– تشترط الخبرة بالنسبة للتخصصات الآتية: أمين المستودع ، ممرض / فني طب طواريء ، فني تقنية معلومات.

وأتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبين في العمل مع الشركة، من خلال بعث السيرة الذاتية، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] .