” كارفور ” تنظم تدريب منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت ” كارفور ” ، عن تنظيمها تدريب منتهي بالتوظيف، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات الوظيفية التالية:

– وظيفة خباز:

الوظائف للسعوديين فقط

– أن يكون صاحب رغبة في التعلم.

– أن يكون المتقدم مستعدًا للعمل وفق أوقات الدوام المتبعة في المخبز.

– أن يكون المتقدم قادرًا على تحمل ضغط العمل.

– المؤهل المطلوب: شهادة ثانوية عامة على أقل تقدير.

– أن يكون المتقدم متفرغًا للعمل بدوام كامل.

– الراتب ٤٢٧٧ ريال.

– تأمين طبي للموظف وعائلته إن كان متزوج.

– توفر الشركة تسجيل في التأمينات والموارد.

– وظيفة مصفف:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الشرقية (الدمام وما حولها).

– أن يكون المتقدم قادرًا على تحمل ضغط العمل.

– المؤهل المطلوب: شهادة ثانوية عامة على أقل تقدير.

– أن يكون المتقدم متفرغًا للعمل بدوام كامل.

– الراتب ٤٢٧٧ ريال.

– تأمين طبي للموظف وعائلته إن كان متزوج.

– توفر الشركة تسجيل في التأمينات والموارد.

وأتاحت الشركة، إمكانية التقديم من قِبل الراغبين، حتى تاريخ 15/3/2018م، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]