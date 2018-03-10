” كارفور ” تنظم تدريب منتهي بالتوظيف
أعلنت ” كارفور ” ، عن تنظيمها تدريب منتهي بالتوظيف، وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات الوظيفية التالية:
– وظيفة خباز:
الوظائف للسعوديين فقط
– أن يكون صاحب رغبة في التعلم.
– أن يكون المتقدم مستعدًا للعمل وفق أوقات الدوام المتبعة في المخبز.
– أن يكون المتقدم قادرًا على تحمل ضغط العمل.
– المؤهل المطلوب: شهادة ثانوية عامة على أقل تقدير.
– أن يكون المتقدم متفرغًا للعمل بدوام كامل.
– الراتب ٤٢٧٧ ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته إن كان متزوج.
– توفر الشركة تسجيل في التأمينات والموارد.
– وظيفة مصفف:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– أن يكون المتقدم من سكان المنطقة الشرقية (الدمام وما حولها).
– أن يكون المتقدم قادرًا على تحمل ضغط العمل.
– المؤهل المطلوب: شهادة ثانوية عامة على أقل تقدير.
– أن يكون المتقدم متفرغًا للعمل بدوام كامل.
– الراتب ٤٢٧٧ ريال.
– تأمين طبي للموظف وعائلته إن كان متزوج.
– توفر الشركة تسجيل في التأمينات والموارد.
وأتاحت الشركة، إمكانية التقديم من قِبل الراغبين، حتى تاريخ 15/3/2018م، من خلال إرسال السيرة الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي، عبر البريد الإلكتروني التالي:
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