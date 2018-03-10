أفغانستان: مصرع 18 جندي في اشتباكات بإقليم فراه

كابول(صدى):

كشف مسؤلون محليون، اليوم السبت، عن مقتل 18 جندي من القوات الأفغانية في اشتباك بإقليم فراه غرب أفغانستان، لافتين إلى أن مقاتلي ” طالبان ” هاجموا القوات، الليلة الماضية؛ ما أسفر عن اندلاع معركة ضارية.

وأوضح فريد بختاور، رئيس المجلس المحلي، إن عدد القتلى بلغ 18 على الأقل، مضيفًا أنه جرى تنفيذ ضربة جوية خلال القتال، والتي أسفرت عن مقتل نحو 25 من المتمردين.

وفي نفس الجانب، قال متحدث باسم طالبان، في رسالة عبر موقع ” تويتر ” إن: ” 53 من القوات الخاصة سقطوا بين قتيل وجريح بعد وصولهم إلى منطقة تابا سادات القريبة من وسط بالا بولوك؛ حيث صودرت كمية كبيرة من الأسلحة. ”