ما لا تعرفه عن فوائد وأضرار مكملات الفيتامينات

متابعات(صدى):

تعد مكملات الفيتامينات أكثر أنواع المكملات الغذائية مبيعاً لكل الأعمار، وكل نوع من المكملات، يلبي احتياجات صحية معينة، فيما توجد بعض المكونات في أنواع أخرى، لا ينبغي تناول جرعات كبيرة منها، لأن الإفراط في تناولها يزيد خطر الإصابة بالسرطان.

في هذا السياق، هناك ثلاث أنواع رئيسية من مكملات الفيتامينات، وذلك على النحو التالي:

1- الفيتامينات القياسية:

هي أكثر أنواع مكملات الفيتامينات انتشاراً، وتحتوي على نسبة 100 % من احتياجات الجسم اليومية من الفيتامينات، إضافة لبعض المعادن الأساسية، لكن لا تحتوي هذه النوعية على بعض المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم لأن كبسولة واحدة لا تسع.

2- الفيتامينات التجريبية:

تجمع هذه النوعية بين نسبة الـ 100% من الفيتامينات التي تحتويها الفيتامينات القياسية، وبين مجموعة من مضادات الأكسدة وبعض المغذيات النباتية.

3- الفيتامينات المكثّفة:

ويحتوي على جرعات تفوق الحد الأقصى اليومية من بعض المغذيات، كما يتضمن مغذيات مثل خلاصة الثوم وأعشاب أخرى، فيما تتطلب هذه النوعية استشارة الطبيب لمعرفة المنتج المناسب منها لحالة نقص معين في المغذيات يشكو منها الجسم.