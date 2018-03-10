أمير الشمالية يوجه بإعادة تشكيل لجان مجلس المنطقة

سعيد العجل(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة بدراسة وضع اللجان الحالية في مجلس المنطفة ودراسة تطويرها بما يتوائم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبما يتوافق مع سياسات وزارة الداخلية لتفعيل دور مجلس المنطقة.

ووافق مجلس المنطقة في جلسته الاولى للعام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ على إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي :

١/ اللجنة التنفيذية: برئاسة وكيل الإمارة المكلف وعضوية رؤساء اللجان الفرعية.

٢/ لجنة متابعة المشاريع: لمتابعة جميع مشاريع المنطقة ودراسة المشاريع المتعثرة وحلها والتأكد من المواصفات، والتأكد من إجراءات طرح المشاريع والترسية، وكذلك التأكد من سلامة إجراءات استلام المشاريع ومطابقتها للمواصفات وإعداد التقارير عن المشاريع والتأكد من سلامة سير العمل بها

٣/ لجنة بناء المبادرات وتحقيق الرؤية: وتتابع مدى التزام الجهات في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020 و مساندة الجهات في مسيرة تحقيق الرؤية ودراسة المخاطر المحتملة والرفع عنها قبل وقوعها مع اقتراح الحلول المناسبة لها.

٤/ لجنة الموارد البشرية والتعليم: وتضطلع بمهام تجويد التعليم وخلق فرص العمل ودراسة مؤشرات التعليم والبطالة وعمل الجنسين وتوليد الفرص الوظيفية.

٥/ لجنة الأمن والمجتمع والأسرة والبيئة : وتستهدف دراسة التركيبة السكانية ودراسة مشاكل الأسرة ودورها في التنمية وكذلك الاهتمام برعاية المعوقين والرعاية الاجتماعية وقضايا الأمن المجتمعي.

٦/ لجنة الموارد والاستثمار: والتي تدرس قضايا الاستثمار والاقتصاد والصناعة واستقطاب الشراكات .

وتضمن قرار المجلس بإعادة تشكيل اللجان عدد من الضوابط والإجراءات منها التركيز على دور الأعضاء المعينين لتمثيل المجتمع في رئاسة اللجان بهدف منح الأهالي دور أكبر في عمليات الرقابة والمشاركة في التخطيط والتوجيه بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.

بالإضافة إلى أن تحدد كل لجنة خطة عمل لها وتجتمع بشكل دوري حسب الموضوعات لديها ومطالبتها بتقديم ملخص لسير عملها في اجتماع مجلس المنطقة، وستوفر إمارة المنطقة وأمانة المجلس كافة الامكانات التي يحتاج إليها الأعضاء. وتمثل اللجنة التنفيذية لجنة التنسيق بين اللجان المختلفة ومتابعة الاداء وتحقيق أعلى معايير الحوكمة في مسيرة عمل المجلس.

وقد جرى خلال الجلسة ترشيح الأعضاء لعضوية اللجان، والتصويت على رئاسة اللجان ونائب الرئيس.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس المجلس على أهمية أن يساهم المجلس في مساندة الجهات الحكومية بالمنطقة وأن يكون حلقة وصل بين احتياجات المجتمع والامكانات المسخرة للجهات الرسمية من اجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -.