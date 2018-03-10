بالصور.. انطلاق سيارة بي إم دبليو X2 2018

عادل الحربي(صدى):

تكبر عائلة إكس من بي إم دبليو عاما تلو الآخر لتضم المزيد من الشخصيات المغامرة وتقدم المزيد من خيارات المتعة والانطلاق، وأحدث المنضمين إلى هذه العائلة هي سيارة X2 التي تعد مزيج متميز بين الشبابية والعملية والأداء الغير مقيد بطرقات ممهدة.

التصميم الخارجي

تعتمد بي إم دبليو X2 في تصميمها على لغة التصميم الأيقونية لبي إم دبليو والتي تعد بصمة واضحة من بصمات الشركة لا يمكن الاستغناء عنها.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية كبيرة الحجم المقسمة لقسمين والتي يحيط بها إطار من الكروم اللامع، مع شعار بي إم دبليو في المنتصف يعتليها، وكذلك غطاء المحرك كبير الحجم ذو الخطوط البارزة على الجانبين، وبالطبع المصابيح الرئيسية الكبيرة ذات التصميم الايقوني المتميز.

داخل المصابيح تأتي أعين الملائكة الدائرية المنيرة، والتي تجعل التعرف على سيارات بي إم دبليو سهلا حتى من المسافات البعيدة، إضافة إلى المصد كبير الحجم الذي يحتل بقية الواجهة ويقدم فتحات تهوية كبيرة في المنتصف وعلى الجانبين لتحسين عملية التبريد وتمرير الهواء.

على الجانبين تأتي العجلات المعدنية كبيرة الحجم بتصميمها الرياضي، إضافة إلى أقواس العجلات المنتفخة والمحاطة بخطوط تصميم رمادية تمتد على الاعتاب الجانبية، إضافة إلى خط السقف المرتفع والمساحات الزجاجية انسيابية التصميم، وكذلك شعار بي إم دبليو على القائم الخلفي للمقصورة.

المصابيح الخلفية كذلك تأتي بتصميم يغلب عليه اللون الأحمر مع الكثير من التفاصيل الداخلية، إضافة إلى باب التحميل الخلفي انيق التصميم، والمصد الخلفي الذي يضم فتحتي طرد للعادم على الجانبين.

المقصورة الداخلية

داخل المقصورة تعتمد بي إم دبليو X2 على التصميم الرياضي التقليدي لسيارات بي إم دبليو، والذي يبدأ بعجلة قيادة ثلاثية الأذرع ذات تصميم رياضي ومنطقة وسطية دائرية تحمل الشعار البافاري، ومن خلفها لوحة العدادات الواضحة بسيطة التصميم، إضافة إلى لوحة القيادة الملتفة ناحية السائق لتحسن من تجربة القيادة.

كذلك يأتي الكونسول الوسطي بسيط التصميم مع أدوات التحكم في النظام الصوتي ومكيف الهواء، والمقاعد الرياضية التي تدعم السائق والركاب خلال القيادة العنيفة، وبالطبع المساحات الجيدة ومساحات التخزين المتعددة لتحسن السيارة من مستوى الرحابة والعملية في الداخل.

المحرك والأداء

ستتوفر بي إم دبليو إكس 2 بخيارين من المحركات عبر طرازين مختلفين كل منهم يقدم خيار جيد لمحبي الانطلاق.

الطراز الأول هو X2 sDrive 18i والثاني X2 xDrive 20i، والذي يعمل بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر ذو شحن توربيني بقوة 192 حصان ويتمكن من الوصول لسرعة 100 كم/س خلال 7.7 ثانية ولسرعة قصوى 227 كم/س.