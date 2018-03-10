تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في كتالونيا لأجل غير مسمى

مدريد(صدى):

أعلن البرلمان الكتالوني الذي يسيطر عليه الإنفصاليون في إسبانيا، اليوم السبت، عن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم لأجل غير مسمى.

وأوضح رئيس البرلمان روجر تورينت، أنه سيتوجه بشكوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد غد، بسبب رفض قاضٍ فى المحكمة العليا الإسبانية فى وقت سابق طلبًا من الإنفصالي جوردي سانشيز، المرشح لرئاسة الإقليم، لإطلاق سراحه مؤقتًا من حبسه الاحتياطي فى مدريد.

ومن الجدير بالذكر، أن القانون يحظر إجراء الإنتخابات فى حال غياب المرشح لرئاسة الإقليم، وهذا ما كانت المحكمة الدستورية الإسبانية أكدته فى نهاية ينايرالماضي، بخصوص ترشيح رئيس كتالونيا كارليس بوجديمون الذى يعيش فى المنفى ببروكسل منذ أكتوبر الماضي.