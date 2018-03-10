” البنتاجون ” تمنع استخدام الدبابات في العرض العسكري أمام ترامب

واشنطن(صدى):

منعت وزارة الدفاع الأمريكية، استخدام الدبابات في العرض العسكري الذي من المقرر عقده في 11 نوفمبر المقبل في واشنطن، والذي دعا إلى تنظيمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في رسالة توضيحية صادرة عن البنتاجون، أمس الجمعة، أفادت بأن الدبابات ستلحق أضرارًا كبيرة للغاية بالبنية التحتية للعاصمة الأمريكية، فيما سمح بعرض الطائرات العسكرية، في الجزء النهائي من العرض العسكري.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية، كانت قد أعلنت عن إجراء عرض عسكري بواشنطن في 11 نوفمبر المقبل، بالتزامن مع اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى المحاربين القدامى بأمريكا.