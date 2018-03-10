وظائف شاغرة بشركة ” آي هوم ” للمفروشات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” آي هوم ” للمفروشات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عدة شواغر وظيفية للجنسين، في العديد من مدن المملكة، وذلك طبقًا للمسميات الوظيفية:

– مساعده مدير معرض – كود 102

– مديره معرض – كود 103

وأوضحت الشركة الشروط الضرورية للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:

– الوظائف للسعوديين من الجنسين.

– المؤهل المطلوب: الثانوية العامة على أقل تقدير.

– يشترط أن يكون المتقدم قادرًا على تحمل ضغط العمل.

– القدرة على التواصل وحل المشكلات.

– أماكن العمل: جدة /الرياض /المدينة المنورة /مكة المكرمة / القصيم.

وأتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر رمز الوظيفة، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]