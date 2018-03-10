وظائف شاغرة بشركة ” آي هوم ” للمفروشات
أعلنت شركة ” آي هوم ” للمفروشات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عدة شواغر وظيفية للجنسين، في العديد من مدن المملكة، وذلك طبقًا للمسميات الوظيفية:
– مساعده مدير معرض – كود 102
– مديره معرض – كود 103
وأوضحت الشركة الشروط الضرورية للالتحاق بتلك الوظائف، كما يلي:
– الوظائف للسعوديين من الجنسين.
– المؤهل المطلوب: الثانوية العامة على أقل تقدير.
– يشترط أن يكون المتقدم قادرًا على تحمل ضغط العمل.
– القدرة على التواصل وحل المشكلات.
– أماكن العمل: جدة /الرياض /المدينة المنورة /مكة المكرمة / القصيم.
وأتاحت الشركة التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، من خلال إرسال السيرة الذاتية مع ذكر رمز الوظيفة، عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
اترك تعليقاً