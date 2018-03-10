وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” رد تاغ “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة ” رد تاغ ” ، عن وظائف شاغرة للجنسين؛ بكلًا من ” القصيم، حائل، الرياض ” ، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– الوظائف للمواطنين فقط.

– المؤهل المطلوب: ثانوية وما فوق.

وأوضحت الشركة، المزايا التي توفر لهم من خلال الانضمام لهذه الوظائف:

– توفر الشركة رواتب تبدأ من 3800 للرجال و 3500 للنساء.

– الدوام: فتره أو فترتين.

– يستفيد الموظفون من تأمين طبي.

– توفر الشركة مكافآت بالإضافة لحوافز مجزية، وترقيات على تقيم الأداء والانضباط.

وناشدت الشركة الراغبين في العمل، بإرسال ” السير الذاتية ” ، عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected] .