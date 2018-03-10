وظائف شاغرة للجنسين بشركة ” رد تاغ “
أعلنت شركة ” رد تاغ ” ، عن وظائف شاغرة للجنسين؛ بكلًا من ” القصيم، حائل، الرياض ” ، وذلك وفقًا للشروط التالية:
– الوظائف للمواطنين فقط.
– المؤهل المطلوب: ثانوية وما فوق.
وأوضحت الشركة، المزايا التي توفر لهم من خلال الانضمام لهذه الوظائف:
– توفر الشركة رواتب تبدأ من 3800 للرجال و 3500 للنساء.
– الدوام: فتره أو فترتين.
– يستفيد الموظفون من تأمين طبي.
– توفر الشركة مكافآت بالإضافة لحوافز مجزية، وترقيات على تقيم الأداء والانضباط.
وناشدت الشركة الراغبين في العمل، بإرسال ” السير الذاتية ” ، عبر البريد الإلكتروني التالي:[email protected] .
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