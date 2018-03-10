وظائف هندسية وفنية شاغرة لدى شركة إميرسون الدولية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة إميرسون الدولية Emerson المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 5 مارس 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بالمملكة في محافظة الجبيل.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مشرف ورشة العمل- الصمامات والمحركات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال).

– فني صمامات ومحركات: شهادة الدبلوم أو الشهادات الفنية ذات الصلة.

– فني خدمات- صمامات ومحركات: شهادة الدبلوم أو الشهادات الفنية ذات الصلة.

– مهندس ضمان ومراقبة الجودة- صمامات التحكم والسلامة: الدرجة الجامعية في الهندسة أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــــــا .