حركة طالبان تطالب علماء الدين بمقاطعة مؤتمر السلام

جاكرتا(صدى):

طالبت حركة طالبان، اليوم السبت، علماء الدين بمقاطعة المؤتمر الذي من المحتمل عقده في إندونيسيا لدعم محادثات السلام في أفغانستان، والذي يضم علماء دين من أفغانستان وباكستان وإندونيسيا.

وقالت ” طالبان ” أن المؤتمر: ” لا يهدف سوى لتقنين وجود الغزاة الكفرة فى أفغانستان الإسلامية ” ، مضيفة: ” فوتوا على الكفرة الغزاة فى أفغانستان فرصة إساءة استغلال اسمكم ومشاركتكم فى هذا المؤتمر كوسيلة لتحقيق هدفهم الخبيث ” .

الجدير بالذكر، إنه يأتي المؤتمر بعد عرض قدمه الرئيس الإندونيسي، الشهر الماضي؛ لإجراء محادثات سلام مع طالبان بالتزامن مع سعي قوى دولية لزيادة الضغط على الحركة للقبول بمفاوضات تفضى لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 16 عامًا فى أفغانستان.