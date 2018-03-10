ميسي يحرز هاتريك عائلي

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، عن السبب وراء تغيب ليونيل ميسي عن مباراة مالقا، المقرر إقامتها في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وقالت وسائل إعلام إسبانيا إن ميسي رُزق بمولوده الثالث، اليوم، حيث وضعت أنطونيلا زوجة نجم البرسا طفلهما الثالث، الذي أطلق عليه اسم ” ثيرو “.

يجدر الإشارة إلى أن تلك المرة الأولى التي لا يكون فيها ميسي متصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفا ضمن تشكيلة البداية في الدوري هذا الموسم .

ووضع نجم البرسا منذ قليل عبر حسابه الرسمي على انستغرام، الصورة الأولى لمولوده، وهو يمسك بيده.