مليشيا الحوثي تعلن مقتل 3 من قاداتها إثر غارات جوية للتحالف

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم السبت، مقتل ثلاثة من قياداتها الميدانية في غارات جوية لطيران التحالف العربي على مختلف الجبهات.

وأكد المليشيا مقتل مشرف المليشيا بصراوح محمد حسين الدار الملقب بـ ” أبو شهاب ” إثر غارة جوية استهدفته بجبال هيلان بمأرب، وقائد المليشيا في جبهة حرض جواد حميد الدين.

كما أضافت أن أبرز المشرفين على هندسة وتصنيع المتفجرات وشبكات الألغام في جبهة الساحل محمود يحيى الضلعي، لقى حتفه إثر إحدى الغارات.