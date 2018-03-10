شركة الدايل للاتصالات تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الدايل للاتصالات وتقنية المعلومات، عن حاجتها إلى موظفين وموظفات بتخصصات مختلفة في مدينة جدة، لافتة إلى أن الوظائف للسعوديين من سكان جدة فقط.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: مهندس أو فني IT، ومصمم مواقع إلكترونية (خبرة في إدارة الحملات الإعلانية – رجال) ، ومسوقات عن طريق الهاتف لشركة تعمل بالدعاية والإعلان ( نساء ) ، ومندوبات تسويق لشركة تعمل في قطاع العقار، وموظفة مترجمة تجيد اللغة الإنجليزية.

ودعت الشركة الراغبين في أحد الوظائف المعلن عنها إلى التقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]