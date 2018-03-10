دراسة حديثة تكشف أسباب زيادة نمو الشعر الغير مرغوب فيه

متابعات(صدى):

حثت توصيات دراسة جديدة النساء اللواتي يشتكين من زيادة نمو الشعر الداكن غير المرغوب فيه على إجراء فحوصات خاصة بمتلازمة تكيس المبيض، وهي من معوقات الحمل لدى المرأة. ووجدت الأبحاث أن نسبة نمو الشعر غير المرغوب فيه على الوجه والصدر والظهر تتراوح بين 5 و10 بالمائة لدى النساء في سن الخصوبة.

ويتزايد نمو الشعر الداكن في مناطق غير مرغوبة من الجسم تتشابه مع نموه لدى الرجل نتيجة اضطرابات هرمونية تصاحب متلازمة تكيّس المبيض، بحسب التقرير الذي نشرته دورية ” كلينيكال إندكورنينولوجي “.

وأوصت الدراسة التي أجريت في مستشفى ” مساتشوستس جنرال هوسبيتال ” في بوسطن باستشارة أخصائي في الخصوبة عند رصد نمو الشعر غير المرغوب فيه بشكل متزايد.

وتتوفر أدوية لهذه الحالة تعيد التوازن الهرموني إلى جانب إزالة الشعر، ويعتبر خفض الوزن من أدوات العلاج المساعدة لمتلازمة تكيّس المبيض ونمو الشعر غير المرغوب فيه.