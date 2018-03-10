استمرار استبعاد ” الدوسري ” من مواجهات فياريال

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم السبت، عن استبعاد اللاعب المحترف سالم الدوسري من قائمة الفريق؛ التي من المقرر أن تواجه لاس بالماس.

ويواجه فياريال صاحب المركز السابع نظيره لاس بالماس القابع في المركزالـ18، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

ويجدر الإشارة إلى أنت لك ليس المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد ” الدوسري ” من مباريات فياريال.