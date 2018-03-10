استمرار استبعاد ” الدوسري ” من مواجهات فياريال
أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم السبت، عن استبعاد اللاعب المحترف سالم الدوسري من قائمة الفريق؛ التي من المقرر أن تواجه لاس بالماس.
ويواجه فياريال صاحب المركز السابع نظيره لاس بالماس القابع في المركزالـ18، غدًا الأحد، في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.
ويجدر الإشارة إلى أنت لك ليس المرة الأولى التي يتم فيها استبعاد ” الدوسري ” من مباريات فياريال.
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2207 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله على من كان السبب في ابعاده عن ناديه وهو في قمة مستواه
غليص[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 46 دقيقة
الدوسري لو ذكي كان استغل بعده لكي يطور من مهاراته نتمنى له الاوفيق في مسواره الكروي ادارة الهلال استبعدته من تشكيلتها بسبب انه ليس من المنافقين الذين ينفخون في القرب المفقوعه