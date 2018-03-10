شركة دهانات الجزيرة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
أعلنت شركة دهانات الجزيرة، ومقرها، في جدة عن حاجتها لموظفين رجال ونساء، وذلك في العديد من التخصصات.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي:
– سكرتيرة – كود SCR003:
العمل في جدة
تشترط في المتقدمين خبرة 3 سنوات
إتقان اللغة الإنجليزية
أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.
المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– أمين مستودع – كود BDENG01:
العمل في جدة
تشترط في المتقدمين خبرة 3 سنوات
إتقان اللغة الإنجليزية.
– مهندس تطوير أعمال –كود BDENG01 :
العمل في جدة
إتقان اللغة الإنجليزية
أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة
تشترط في المتقدمين خبرة 3 سنوات
المؤهل المطلوب: بكالوريوس.
– أخصائي أو أخصائية تسويق – كود MRKT003:
العمل في جدة
إتقان اللغة الإنجليزية
أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة
تشترط في المتقدمين خبرة 3 سنوات
المؤهل المطلوب: بكالوريوس
ودعت ” دهانات الجزيرة ” الراغبين في العمل إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]
اترك تعليقاً