شركة دهانات الجزيرة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة دهانات الجزيرة، ومقرها، في جدة عن حاجتها لموظفين رجال ونساء، وذلك في العديد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي:

– سكرتيرة – كود SCR003:

العمل في جدة

تشترط في المتقدمين خبرة 3 سنوات

إتقان اللغة الإنجليزية

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

– أمين مستودع – كود BDENG01:

العمل في جدة

تشترط في المتقدمين خبرة 3 سنوات

إتقان اللغة الإنجليزية.

– مهندس تطوير أعمال –كود BDENG01 :

العمل في جدة

إتقان اللغة الإنجليزية

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة

تشترط في المتقدمين خبرة 3 سنوات

المؤهل المطلوب: بكالوريوس.

– أخصائي أو أخصائية تسويق – كود MRKT003:

العمل في جدة

إتقان اللغة الإنجليزية

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة

تشترط في المتقدمين خبرة 3 سنوات

المؤهل المطلوب: بكالوريوس

ودعت ” دهانات الجزيرة ” الراغبين في العمل إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني الآتي: [email protected]