رئيس الحكومة المغربية يكشف عن وجود فساد يعيق التنمية في بلاده

مليكة فؤاد(صدى):

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن الفساد في بلاده، يعيق التقدم والتنمية، ويتسبب في فقدان نقاط من الناتج الإجمالي الخام.

جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من طلاب الماجستير، أمس الجمعة، في مدينة الرباط، حيث قال: ” إن مكافحة الفساد لا تكون بالشعارات، بل بالإنجازات العملية والواقعية بالاستعانة بالخبرات في المجال ” .

وأشار ” العثماني ” ، إلى أن حكومته لديها إرادة سياسية قوية، للمضي في تنفيذ برنامج مكافحة الفساد والقضاء عليه ” .

وأضاف رئيس الحكومة المغربية: ” الكشف عن الفساد يحتاج إلى خبرات ورؤية استراتيجية واضحة، تشارك فيها جميع الجهات، لأن برنامج مكافحة الفساد يتطلب الاستمرار، وتوقفه يعني السقوط ” .