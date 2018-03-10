ممثل عالمي يعترف بخيانة زوجته وعشيقها يطاردها

نورة الشهري(صدى):

كشف النجم البريطاني كولن فيرث ، خلال تصريحات إعلامية أن زوجته كانت على علاقة مع رجل منذ سنوات وانه اليوم يطاردها ويحاول التحرش بها.

وكان الزوجان قد أعلنا رفع دعوى قضائية ضد صحافي إيطالي لمنعه من الاقتراب منها ، لكن الاخير كذّب الزوجة بهدف اخفاء حقيقة إقامتها علاقة غرامية معه بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. فأسرع الممثل الحائز على ​اوسكار​ واصدر بياناً كشف فيه انهما قررا الانفصال قبل عدة أعوام، وفي هذه الفترة دخلت ليفيا في علاقة غرامية مع المصور، ولكنهما تصالحا وعادا لبعضهما.