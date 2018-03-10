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صور نادرة لمحافظة شقراء

صور نادرة لمحافظة شقراء
حمود العنزي(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم السبت، صور نادرة لمحافظة شقراء، والتي كانت نقطة توقف رئيسية على طريق ” الرياض – الطائف ” ، قبل افتتاح الطريق الجديد.

يُذكر أن محافظة ” شقراء ” تقع على بعد حوالي 185 كم شمال غرب الرياض، كما أنها تعد أكبر مدن ” الوشم ” ، من حيث التجمع السكاني والتجاري.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43803 ] نشر منذ 1 ساعة

الله الله على بويتات الطين والناس الطيبين ,,

[ عدد التعليقات: 794 ] نشر منذ 36 دقيقة

لاوصلت عفيف خللك خفيف شقراء والشكمان يقرا

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