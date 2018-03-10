” نوري ” يصف أردوغان بـ ” مهندس الإرهاب في الشرق الأوسط “

أنقرة(صدى):

ندد المتحدث باسم وحدات الشعب الكردية نوري محمود، اليوم السبت، بانتهاكات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد الأكراد في عفرين، وتدخلاته في سوريا.

ووصف ” نوري محمود ” أردوغان بأنه ” مهندس الإرهاب فى الشرق الأوسط ” ، مؤكدًا أن وحدات الشعب الكردى ستظل تدافع عن عفرين.

وأكد المتحدث باسم وحدات الشعب الكردية أن المقاتلون الأكراد كبدوا القوات التركية خسائر فادحة، وأن ادعاءات تركيا بالسيطرة على بعض المناطق غير صحيحة؛ حيث أنه لازال بها مقاتلون أكراد.