ملتقى الفن والإعلام ينظم حملة للتبرع بالدم في الرياض

سعيد العجل(صدى):

تنطلق اليوم السبت حملة تبرع بالدم، ينظمها ملتقى الفن والإعلام في منتجع الفيصلية بالرياض، وذلك ضمن فعاليات الملتقى لخدمة المجتمع، ومبادراته الوطنية.

وصرح الممثل والمنتج عبدالحميد العوام، الباحث في بنوك الدم بالرياض والمشرف العام على الملتقى، بأن الحملة تهدف إلى التبرع بالدم لصالح مستشفى اليمامة بالرياض، وهي موجهة للإعلاميين والفنانين، وقد تم دعوة أكثر من ٥٠ شخصًا من منسوبي منتجع الفيصلية والفنانين والإعلاميين ونخبة من المجتمع.

وذكرت الإعلامية السعودية مها الشليل أن الحملة تعتبر واجبًا وطنيًّا، ومشاركة الإعلاميين فيها تطوعية كجزء من مشاركتهم المجتمعية. وترى أن مثل هذه الملتقيات يجب أن تقام سنويًّا تضامنًا مع الوطن وبنوك الدم، التي تحتاج إليه لتغطية الطلب المتزايد عليه.

