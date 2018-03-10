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أتربة تتسبب في شبه انعدام للرؤية بالمنطقة الشرقية

أتربة تتسبب في شبه انعدام للرؤية بالمنطقة الشرقية
نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذار متقدم لأهالي المنطقة الشرقية ” الأحساء ” من أتربة مثارة؛ تتسبب في شبه انعدام للرؤية.

وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع استمرار الأتربة المثارة، على مناطق ” الدمام، الظهران ” والأجزاء المجاورة، وذلك ما بين الفترة من الساعة 3.10 مساءً حتى الساعة 7.00 مساءً، اليوم السبت.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 2 ساعتين

فعلا تونا راجعين و الدنيا صفراء و الهواء قوي و الشمس اختفت ربنا يسترها للجميع

[ عدد التعليقات: 43803 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يستر على المسلمين بستره الضافي ,, آمين ,,

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