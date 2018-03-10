أتربة تتسبب في شبه انعدام للرؤية بالمنطقة الشرقية
أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذار متقدم لأهالي المنطقة الشرقية ” الأحساء ” من أتربة مثارة؛ تتسبب في شبه انعدام للرؤية.
وأوضحت الأرصاد، أنه من المتوقع استمرار الأتربة المثارة، على مناطق ” الدمام، الظهران ” والأجزاء المجاورة، وذلك ما بين الفترة من الساعة 3.10 مساءً حتى الساعة 7.00 مساءً، اليوم السبت.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلا تونا راجعين و الدنيا صفراء و الهواء قوي و الشمس اختفت ربنا يسترها للجميع
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43803 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يستر على المسلمين بستره الضافي ,, آمين ,,