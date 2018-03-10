وظائف خالية للجنسين بالأمن السيبراني
كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، عن توف وظائف شاغرة للرجال والنساء.
وقال الاتحاد إن الأولوية لحمَلة الشهادات العليا في الأمن السيبراني؛ وذلك وفق التخصصات التالية:
– اختبار اختراق تطبيقات الويب (web applications penetration tester).
– اختبار اختراق الشبكة (network penetration tester).
– مطور تطبيقات الهاتف المحمول (mobile applications developer).
– الهندسة العكسية وتحليل البرمجيات الضارة (reverse engineering and malware analysis).
– أمن أنظمة لينكس ويندوز (windows and linux system security).
وشملت الوظائف المتوفرة عدد من المميزات كالتالي:
– تأمين طبي مميز.
– رواتب مغرية
– دورات تدريبية مستمرة.
– أمان وظيفي.
– بيئة عمل احترافية.
– مكافأة سنوية.
وأشار الاتحاد إلى أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال المسمى الوظيفي والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .
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