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وظائف خالية للجنسين بالأمن السيبراني

وظائف خالية للجنسين بالأمن السيبراني
فاطمة المالكي(صدى):

كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، عن توف وظائف شاغرة للرجال والنساء.
وقال الاتحاد إن الأولوية لحمَلة الشهادات العليا في الأمن السيبراني؛ وذلك وفق التخصصات التالية:
– اختبار اختراق تطبيقات الويب (web applications penetration tester).
– اختبار اختراق الشبكة (network penetration tester).
– مطور تطبيقات الهاتف المحمول (mobile applications developer).
– الهندسة العكسية وتحليل البرمجيات الضارة (reverse engineering and malware analysis).
– أمن أنظمة لينكس ويندوز (windows and linux system security).
وشملت الوظائف المتوفرة عدد من المميزات كالتالي:
– تأمين طبي مميز.
– رواتب مغرية
– دورات تدريبية مستمرة.
– أمان وظيفي.
– بيئة عمل احترافية.
– مكافأة سنوية.
وأشار الاتحاد إلى أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال المسمى الوظيفي والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .


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