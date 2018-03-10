وظائف خالية للجنسين بالأمن السيبراني

فاطمة المالكي(صدى):

كشف الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، عن توف وظائف شاغرة للرجال والنساء.

وقال الاتحاد إن الأولوية لحمَلة الشهادات العليا في الأمن السيبراني؛ وذلك وفق التخصصات التالية:

– اختبار اختراق تطبيقات الويب (web applications penetration tester).

– اختبار اختراق الشبكة (network penetration tester).

– مطور تطبيقات الهاتف المحمول (mobile applications developer).

– الهندسة العكسية وتحليل البرمجيات الضارة (reverse engineering and malware analysis).

– أمن أنظمة لينكس ويندوز (windows and linux system security).

وشملت الوظائف المتوفرة عدد من المميزات كالتالي:

– تأمين طبي مميز.

– رواتب مغرية

– دورات تدريبية مستمرة.

– أمان وظيفي.

– بيئة عمل احترافية.

– مكافأة سنوية.

وأشار الاتحاد إلى أنه على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال المسمى الوظيفي والسيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .