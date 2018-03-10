وظائف إدارية شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت الهيئة العامة للإحصاء، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، على موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في تخصصات ” إحصاء، اقتصاد “؛ لافته إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– باحث إحصاء: درجة البكالوريوس بتقدير ممتاز أو جيد جدًا، إجادة اللغة الإنجليزية.

– أخصائي إحصاء: درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، إجادة اللغة الإنجليزية، خبرة سابقة يفضل أن تكون في مجال عمل الاستمارات أو البحوث الاقتصادية.

– خبير إحصاء: درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد جدًا، إجادة اللغة الإنجليزية، وجود خبرات سابقة.

وأشارت الهيئة إلى أنه على الراغبين بالتقديم إلى تسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف على الرابط التالي هنا