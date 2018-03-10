عقاريون يكشفون أسباب انخفاض أسعار الإيجار في جدة

نايف السالم(صدى):

كشف عدد من المختصون والعقاريون، عن عدة عوامل أدت لاستمرار الانخفاض في أسعار إيجار الوحدات السكنية في محافظة جدة مؤخرًا، موضحين أن متوسط الانخفاض قد وصل إلى 6 آلاف ريال خلال الأسبوعين الماضيين بالمحافظة ذاتها.

حيث أكد سليمان العمران، مدير مؤسسة العمران للعقار، أن إطلاق مشاريع وزارة الإسكان، قد ساهم في الهبوط التدريجي لأسعار الأراضي، وذلك نتيجة قلة الطلب وارتفاع المعروض من الأراضي والوحدات السكنية.

وذكر ” العمران ” ، عدة عوامل أخرى نتج عنها هذا الانخفاض، منها: تدشين عدد من البرامج بقطاع العقار مثل برنامج ” إيجار ” ، وتسجيل الوسطاء العقاريين، وكذلك فرض رسوم على المقيمين ” المقابل المالي ورسوم المرافقين ” ، حيث فضل بعضهم مغادرة المملكة، فيما قام آخرون بتقليص عدد الغرف، الأمر الذي أدى لزيادة العرض عن الطلب.

ومن جانبه، أشار ثامر القرشي، مالك مكتب الخيالة للعقار، إلى أن رفع تعريفة فواتير المياه والكهرباء، وتحويل سدادها إلى المستأجر، دفع ملاك الشقق إلى خفض أسعار الإيجار، بغرض الحفاظ على المستأجرين.