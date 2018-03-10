اعتقال صحفيين ألمانيين لدخولهم منطقة عسكرية باليونان

أثينا(صدى):

قامت القوات اليونانية، باعتقال صحفيين ألمانيين؛ لدخولهما منطقة عسكرية، بالقرب من بلدة ” ذيذيموتيخو ” ، التابعة لمقاطعة ” إفروس ” شمال شرق اليونان.

وأوضحت أحد المصادر، أن الصحفيين أكدا أنهما يعملان لصالح أحد القنوات الألمانية، وأنهما توجها لإفروس؛ من أجل إعداد تقرير حول الأتراك العائدين، من ألمانيا لموطنهم عن طريق اليونان.

يُذكر أنه تم عرض الصحفيان، أمام المدعى العام، دون أن تتضح التهم الموجهة إليهم، وتتواصل القناة مع السفارة الألمانية، لدى ” أثينا ” مع السلطات اليونانية، بشأن تلك القضية.