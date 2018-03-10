بالصور.. ” مدن ” تستجيب لشكوى مواطن بشأن حفرة بأحد شوارع الصناعية الثانية

عادل الحربي(صدى):

استجابت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ” مدن ” ، اليوم السبت، لشكوى أحد المواطنين بشأن وجود حفرة بأحد شوارع المدينة الصناعية الثانية في الرياض.

حيث قدم أحد المواطنين شكوى تفيد بوجود: ” حفرة عميقة قبل الإشارة بشارع 201 تقاطع شارع 186 بالصناعية الثانية، الساعة 12:30 م. ”

وقال الحساب الرسمي لخدمة عملاء الهيئة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ردًا على الشكوى: ” تم متابعة البلاغ، ونفيدكم بأنه تم إصلاح موقع الحفرة.. وتقبلوا تحياتنا. ”