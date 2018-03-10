بالصور.. تحديثات بسيطة لـ ” نيسان جوك 2018 ” قبل عرضها في جنيف

جنيف(صدى):

تزدحم الفئة B-Class في عائلة السيارات الكروس أوفر بصورة كبيرة أكثر من أي وقت مضى، مع قيام غالبية شركات صناعة السيارات بالمشاركة فيها. ومع ذلك، فإن أحد رواد هذا القطاع، وهو نيسان، ما زال لم يفرج عن الجيل الثاني من جوك، التي كانت موجودة منذ عام 2010، وقدمت لها العديد من النسخ المحسنة والاصدارات الخاصة على مدار السنوات الماضية.

ووصلت نسخة 2018 من السيارة لمعرض جنيف 2018 مع ما قالت نيسان أنه مجموعة من الميزات الجديدة والتحديثات في التصميم التي تشمل شبكة التهوية الكرومية بشكل حرف V، حواف المصابيح الأمامية الكرومية، ومصابيح الاشارة على المرايا الجانبية، واثنين من العجلات الجديدة، مع مدخلات ملونة.

ويمكن تطبيق لمسات مختلفة على أجزاء معينة من الجسم، بما في ذلك الصادمين الأمامي والخلفي، وعتبات الجانب وأغطية المرايا، ومصابيح الضباب LED وتقدم الآن دون أي تكلفة بداية من نسخة Acenta. وأخيرا، تأتي باثنين من ألوان الجسم الجديدة، وهما الأزرق الزهري والكستنائي البرونزي ضمن قائمة التحديثات في الخارج.

وفي الداخل، يمكن للعملاء الحصول على لونين إضافيين لمزيد من التخصيص وهما انيرجي البرتقالي والأزرق باور، بالإضافة إلى لون أسود لامع، نوع فاخر من الجلد على عجلة القيادة، شاشة لعرض المعلومات واثنين من السماعات Bose مدمجة في مسند الرأس لمقعد السائق.

وتأتي نيسان جوك 2018 في أربع مستويات تجهيز تشمل مستوى قياسي Visia بتكييف هواء ونوافذ كهربائية ومرايا قابلة للتعديل كهربائيا، ونظام صوت CD مع منفذ AUX ووحدات LED DRLs. وتضيف “Acenta ” مصابيح الضباب الأمامية، ونظام التحكم الديناميكي من نيسان، والمكيف الهوائي الأوتوماتيكي، وUSB وبلوتوث، والخصوصية في الزجاج مع مثبت ومحدد السرعة.

وسيتوفر نظام المعلومات والترفيه من نيسان في نسخة Bose Personal Edition، وينضم إليه كاميرا عكسية، ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا، نظام ستيريو Bose، ومفتاح نيسان الذكي مع زر تشغيل المحرك، ومقاعد جلدية بصورة جزئية، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية.

وأخيرا، فإن نسخة Tekna الأعلى تجمع مقاعد جلدية كاملة مع وظيفة التدفئة في المقاعد الأمامية وشاشة رصد محيطية وتحذير مغادرة المسار والتحذير من البقع العمياء. وستبدأ نيسان في تلقى طلبات الحجز لجوك 2018 في المملكة المتحدة من مايو المقبل.

