5 وظائف صحية شاغرة للسعوديين في مدينة الملك سعود بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض، باب التقديم على 5 وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءً من 6 مارس ومستمر حتى 13 مايو 2018م.

وأوضحت المدينة الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص التخدير، مع وجود خبرات سابقة تحت مسمى ” فني تخدير ” ؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا