بالفيديو.. عسكريون كنديون يصابون بالإغماء أثناء كلمة ” ترودو “

أوتاوا(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يرصد حدث غريب من نوعه، حيث أغمي على عسكريين كنديين، وذلك أثناء كلمة رئيس الوزراء جاستين ترودو، أثناء حفل تنصيب المفوض الجديد، لقيادة شرطة الخيالة الملكية.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن حفل التنصيب الذي استمر 45 دقيقة، بأكاديمية الشرطة الملكية الكندية في ” ريجينا ” ، أغمي على العسكريين ” رجل وامرأة ” ، في وقت متفاوت؛ ما اضطر زملائهما لإخراجهما من القاعة، فيما واصل ” ترودو ” كلمته.

وفي هذا السياق، قال رقيب في الشرطة الملكية الكندية، أنه من الشائع جدًا أن يغمى، على المشاركيين، في مناسبات كهذه؛ وذلك بسبب طول مدة وقوفهم بلا استراحة.