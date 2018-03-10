بالصور.. اختتام فعاليات ” ولهن بصمة ” بالرياض

بدر الحارثي تصوير محمد السعران(صدى):

اختتمت فعاليات معرض ” ولهن بصمة ” والذي أُقيم بقاعة أوشا بالرياض، وذلك مواكبةً لليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام، مؤسسة فريق سبحة لتنظيم المعارض والمؤتمرات كانت صاحبة هذه الفكرة تنفيذياً.

وشارك بالفعالية العديد من المبدعين في جميع المجالات الطبية والانسانية والاجتماعية والتخصصات الفنية والتقنية والتراثية وصاحب ذلك العديد من البرامج الثقافية والتوعوية و الأدبية والشعرية وبرامج خاصة للأطفال قدمتها فرقة أصدقاء الماسات الزرقاء، وواكب ذلك عالم الفنون التشكيلية الذي كان له دوراً كبيراً في العديد من الرسم المباشر على الجداريات بعدد 20 لوحة أمتعت الزوار والمشاركين .

حضر خلال فترة الفعالية العديد من الشخصيات المهمة بالمجتمع والإعلام و المشاهير، وأُقيمت من خلالها تنوع مصادر الفِكر والطموحات التي تخدم المجتمع لإنجازات المرأة السعودية المحلية والدولية وتحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

