بريطانيا تكثف تواجدها الأمني قرب منزل الروسي المتهم بالتجسس
قامت الشرطة البريطانية، بتكثيف تواجدها عند مدخل الشارع، الذي يوجد فيه منزل ضابط المخابرات الروسي السابق، سيرجى سكريبال، المتهم بالتجسس في بريطانيا.
ونشر الجيش البريطاني، نحو 100 جندي من قوات ” المارينز ” ، وسلاح الجو الملكي بمدينة ” سالزبوري” ؛ وذلك خلال تحقيقات الشرطة؛ لمعرفة ما إذا كان قد تعرض عميل، الاستخبارات البريطانية السابق في روسيا، سيرجى ” سكريبال ” وأبنته في منزلهما لتسمم أم لا.
ويجدر الإشارة إلى أن ” سكريبال ” هو عقيد سابق في المخابرات العسكرية الروسية، جندته المخابرات البريطانية، وكان قد حكم عليه بالسجن في بلاده لمدة 13 سنة، بعد انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه عام 2006.
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