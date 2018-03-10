بريطانيا تكثف تواجدها الأمني قرب منزل الروسي المتهم بالتجسس

لندن(صدى):

قامت الشرطة البريطانية، بتكثيف تواجدها عند مدخل الشارع، الذي يوجد فيه منزل ضابط المخابرات الروسي السابق، سيرجى سكريبال، المتهم بالتجسس في بريطانيا.

ونشر الجيش البريطاني، نحو 100 جندي من قوات ” المارينز ” ، وسلاح الجو الملكي بمدينة ” سالزبوري” ؛ وذلك خلال تحقيقات الشرطة؛ لمعرفة ما إذا كان قد تعرض عميل، الاستخبارات البريطانية السابق في روسيا، سيرجى ” سكريبال ” وأبنته في منزلهما لتسمم أم لا.

ويجدر الإشارة إلى أن ” سكريبال ” هو عقيد سابق في المخابرات العسكرية الروسية، جندته المخابرات البريطانية، وكان قد حكم عليه بالسجن في بلاده لمدة 13 سنة، بعد انكشاف أمره وإلقاء القبض عليه عام 2006.