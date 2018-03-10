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ولي العهد يصل إلى الرياض بعد زيارة مصر وبريطانيا

ولي العهد يصل إلى الرياض بعد زيارة مصر وبريطانيا
نايف السالم(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم السبت، إلى الرياض بعد زيارته إلى مصر وبريطانيا استمرت على مدار عدة أيام.

وكان في استقبال سموه بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين، حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 7 دقائق

المفروض الملك يستقبله او امير الرياض

[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 5 دقائق

حفظ الله الملك وولي عهده الأمين

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