” بلدي الرياض ” يستعرض مقترح لتطوير أحياء جنوب المنطقة

حمود العنزي(صدى):

عقدت لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية في المجلس البلدي في الرياض اجتماعها الرابع والعشرين بمقر المجلس بحي الملز، اليوم السبت، حيث استعرض الحضور مقترح تطوير أحياء جنوب الرياض.

وقال المجلس البلدي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن اللجنة أوصت بمتابعة نقل مصنع إسمنت اليمام،ة وفقًا للجدول الزمني المحدد مسبقًا، كما أوصت: ” بإعداد جدول إجرائي لمختلف البرامج والمشروعات المدرجة ضمن الخطة التشغيلية للجنة بشكل مستقل، حتى يتم العمل عليها وتنفيذها وفق مدة زمنية محددة. ”

وأوضح أنه: ” راجع الحضور الخطة التشغيلية للجنة التطوير والجودة للخدمات، والتي تم إعدادها بمشاركة وحدة الجودة بأمانة المجلس، وشملت الخطة 30 برنامجًا ومنها تحقيق جانب الاستقلالية وتعزيز الدور الرقابي، وتحسين البيئة وخفض مستوى التلوث. ”