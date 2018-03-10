بالفيديو.. إعلامية سعودية: ” وراء المرأة الناجحة رجلا عظيما “

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعًا فيديو، تظهر فيه الإعلامية السعودية مروة محمد، لتؤكد أن وراء المرأة الناجحة رجلًا عظيمًا يدعمها ويساندها ويحتويها حتى تنجح في كل المجالات.

جاء حديثها هذا بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، حيث قالت ” مروة ” : ” دائمًا يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة، ونسمع هذا الكلام كثيرًا.. طيب، وراء المرأة العظيمة مين؟ من وجهة نظري الخاصة، وراء كل امرأة مهمة في هذه الحياة، رجل يحبها ويثق بها ويحب شغلها ” .

وتابعت ” مروة ” : ” إذا كان الرجل يحب المرأة، ويساعدها على شغلها ويحتويها، فإنها ستكون امرأة عظيمة، ليس فقط الأهل لازم يحبوا شغل المرأة أو يساعدونها، لازم يكون فيه رجل وراءها يدعمها دائمًا الناجحات في كل المجالات، سواء كانت طبيبة أو مهندسة، فنانة، مخرجة ” .

واستطردت الإعلامية السعودية: ” دائمًا الرجل العظيم هو من يحتويها ويساعدها ويقف جوارها فتكون امرأة عظيمة ” .