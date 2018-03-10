” ماكرون ” يدعو ترامب لحوار صارم مع بيونج يانج

باريس(صدى):

أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ترحيبه بالاتفاق، بين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على عقد لقاء شخصي قبل نهاية الربيع.

وأجرى ” ماكرون ” ، أمس الجمعة، مكالمة هاتفية مع ” ترامب ” ، دعا فيها إلى إجراء حوار صارم، مع بيونج يانج.

كما عبر الرئيس الفرنسي، عن قلقه العميق من فرض ” ترامب ” ، رسومًا جمركية على واردات الألومنيوم والحديد الصلب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة، تهدد باندلاع حرب تجارية، لن يستفيد منها أحد.