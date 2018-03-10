” ماكرون ” يدعو ترامب لحوار صارم مع بيونج يانج
أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ترحيبه بالاتفاق، بين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، على عقد لقاء شخصي قبل نهاية الربيع.
وأجرى ” ماكرون ” ، أمس الجمعة، مكالمة هاتفية مع ” ترامب ” ، دعا فيها إلى إجراء حوار صارم، مع بيونج يانج.
كما عبر الرئيس الفرنسي، عن قلقه العميق من فرض ” ترامب ” ، رسومًا جمركية على واردات الألومنيوم والحديد الصلب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة، تهدد باندلاع حرب تجارية، لن يستفيد منها أحد.
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