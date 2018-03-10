أمريكا تزيد العقوبات على الحرس الثوري الإيراني

واشنطن(صدى):

كشفت سيجال مندل كار، وكيلة وزير الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات، اليوم السبت، عن تعهد الخزانة بزيادة العقوبات على كل من يقوم بأعمال إرهابيةومن بينهم الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت ” مندل كار ” أنه: ” لدحر أنشطة إيران الخبيثة عملنا على تعظيم تأثير عقوباتنا القومية من خلال عملنا المشترك دوليًا.. وعبر إرسال رسائل واضحة للقطاع الخاص الأمريكي بأنه لا شفافية يمكن الحديث عنها بالتعامل مع إيران. ”

وأشارت وكيلة وزير الخزانة إلى أن للحرس الثورى وجودًا واسعًا فى الاقتصاد الإيرانى والذى يخفي هذا الوجود المستوى المنخفض من الشفافية، مؤكدة أن الشركات التي تعمل في إيران تواجه العديد من المخاطر.