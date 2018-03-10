بالفيديو.. موطن يشتري قطعة أرض لبناء منزل بالقطيف ويفاجئ بشيء لم يتوقعه

نايف السالم(صدى):

فوجئ مواطن بأثار مدينة كاملة تحت الأرض في منطقة دارين التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بعدما أشترى قطعة أرض وشرع في بناء منزل عليها.

وأظهر مقطع فيديو وثقته فتاة من موقع قطعة الأرض والتي كشفت خلاله التقسيمات داخل المدينة، مشيرة إلى أن هذه المدينة تم الكشف بعد البحث والتنقيب أنها تواكب 7 حضارات تاريخية.

وأضافت أن أعمال التنقيب الأولية أسفرت عن استخراج 5900 قطعة أثرية تاريخية، فيما تواصل الجهات المعنية التحفظ على المكان لإكمال باقي الاكتشافات في المكان.