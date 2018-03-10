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  3. بالفيديو.. موطن يشتري قطعة أرض لبناء منزل بالقطيف ويفاجئ بشيء لم يتوقعه

بالفيديو.. موطن يشتري قطعة أرض لبناء منزل بالقطيف ويفاجئ بشيء لم يتوقعه

بالفيديو.. موطن يشتري قطعة أرض لبناء منزل بالقطيف ويفاجئ بشيء لم يتوقعه
نايف السالم(صدى):

فوجئ مواطن بأثار مدينة كاملة تحت الأرض في منطقة دارين التابعة لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، بعدما أشترى قطعة أرض وشرع في بناء منزل عليها.

وأظهر مقطع فيديو وثقته فتاة من موقع قطعة الأرض والتي كشفت خلاله التقسيمات داخل المدينة، مشيرة إلى أن هذه المدينة تم الكشف بعد البحث والتنقيب أنها تواكب 7 حضارات تاريخية.

وأضافت أن أعمال التنقيب الأولية أسفرت عن استخراج 5900 قطعة أثرية تاريخية، فيما تواصل الجهات المعنية التحفظ على المكان لإكمال باقي الاكتشافات في المكان.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43803 ] نشر منذ 3 ساعات

ممتاز ,,

[ عدد التعليقات: 1827 ] نشر منذ 2 ساعتين

ربك اعطاك قدامك ثلاثة حلول
اما تبيعها على الاثار ف الشرقية
او تسكن بطرف وتخلي طرف شغال اثار للزيارة بس بفلوس
واما ان تروح مرة منها وتبيعها على يشغلها صح….
ههههههه

[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 2 ساعتين

سبحان الله

[ عدد التعليقات: 334 ] نشر منذ 1 ساعة

سبحان الله ماشاءالله تبارك الله ،، الله سخر رزق لصاحب الأرض الله يرزقنا وياه

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