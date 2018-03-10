طبيب جلدية يكشف عن الوقت المناسب للاستحمام

متابعات(صدى):

إن كنتِ من الأشخاص الذين يفضلون الإستحمام صباحاً للشعور بالإنتعاش، قد تريدين إعادة التفكير في قرارك هذا، فحسب طبيب الجلد الدكتور سامر جابر، من الأفضل أن تستحمي في المساء وتغسلي وجهكِ على السواء، للحفاظ على صحة بشرتكِ.

فبطبيعة الحال ، تتعرضين خلال اليوم إلى التعرق والأوساخ، لذلك يبقى الخيار الأمثل أن تخلدي إلى سريركِ بعد الإغتسال، خصوصاً وإن كنتِ تمارسين الرياضة خلال اليوم. كذلك، من المحتمل أن تلتقط بشرتكِ في فصل الربيع مثلاً بعض المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح، ومن الأفضل أن تتخلصي منها قبل النوم لتفادي السعال أثناء الليل.

إضافة إلى ذلك، أثبتت الأبحاث أن الإستحمام بالماء الدافئ ليلاً يساعدكِ على النوم بسبب مفعوله في إرخاء العضلاء وبعث الإسترخاء ككلّ في كافة أعضاء الجسم.