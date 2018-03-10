صغري أنفك بالمكياج في دقيقتين

متابعات(صدى):

يساعد الماكياج على تجميل إطلالة المرأة من خلال إبراز ملامح وجهها الجميلة وإخفاء العيوب التي تؤثّر على إطلالتها، لذلك من الضروري أن تحترفي أبرز وأهم التقنيات الجمالية في عالم المكياج لتتألّقي دائماً بلوك جذّاب وأنيق بامتياز.

إليكِ طريقة تصغير الانف بالمكياج واحصلي على إطلالة ناجحة وطبيعية.

-الخطوة الأولى: من الضروري أن تفتّحي منطقة العينين أوّلاً حتى لا تشوّه الهالات السوداء إطلالتك، لذلك، قومي بتطبيق الكونسيلر على جفنيك وتحت عينيك لإضفاء نضارة على وجهك.

-الخطوة الثانية: بواسطة فرشاة ظلال العيون، استخدمي الأيشادو البني لرسم خطّين على طول جوانب الأنف بدءاً من رأس الحواجب ثم ادمجي اللون البني مع بشرتك جيّداً بإصبعك أو بالفرشاة.

-الخطوة الثالثة: استخدمي الكونسيلر الفاتح لرسم خط على طول منتصف الأنف واسحبيه إلى الأعلى ليصل حتى منتصف الجبين.

-الخطوة الرابعة: استخدمي ظلال العيون باللون الأبيض العاجي وطبّقيه عند زاوية عينيك الداخلية، ثم طبّقي القليل منه أيضاً على طول منتصف أنفك أي فوق الكونسيلر لإضفاء لمسة مضيئة على إطلالتك.

هذه الخطوات البسيطة ستساعدك على تصغير الانف بالماكياج وفي غضون دقيقتين.