مهرجان زفاف جماعي لـ 280 شاب وفتاة في 7 بلدات بالأحساء

نايف السالم(صدى):

أقيمت حفلات زواج جماعي لـ280 شابًا وفتاة، بـ7 مدن وبلدات بمحافظة الأحساء، وذلك بمشاركة آلاف المتطوعين، الذين نظموا مهرجانات الزواج الجماعي، حيث شهدت الحفلات عدة فقرات متنوعة، وترديد الأناشيد والأهازيج الشعبية والعروض التمثيلية.

وعقدت مهرجانات الزواج، في كل من: ” العمران، والطرف، والتويثير، والبطالية، والساباط، والجبيل، وبني معن ” ، فيما تم تخصيص أركان مصاحبة للمهرجانات للحرف الشعبية، والصناعات التقليدية والتثقيفية والصحية والتعليمية.

ومن جانبهم، كشف عدد من المنظمين للمهرجانات، عن عدد المتطوعين الذي بلغ 2500 متطوع ومتطوعة، والذين بذلوا مجهودًا كبيرًا في التجهيز لهذه الزيجات، قبل ثلاثة أسابيع لتجهيز منصة العرسان.

كما تم استقبال نحو 12 ألف ضيف من الرجال والنساء، من داخل وخارج المحافظة، وتجهيز عشائهم وأماكن استقبالهم.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن تستقبل مدن وبلدات الأحساء مهرجان الزواج الجماعي الثاني هذا العام، مساء الخميس من 19 رجب المقبل، بعدة مدن وبلدات هي: ” المنصورة، والدالوة، والمركز، والجفر، والمنيزلة ” .

فيما يقام المهرجان الثالث، في السابع من شوال، في بلدات: ” القارة، الساباط، توافقي الجبيل ” ، بالإضافة إلى مهرجان ” العيد ” ببلدة المركز.