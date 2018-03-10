من الأقمار الصناعية.. لقطات مدهشة لملاعب مونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعًا فيديو، يتضمن لقطات للملاعب التي ستستضيف مباريات بطولة كأس العالم ” روسيا 2018 ” ، تم أخذها بواسطة الأقمار الاصطناعية.

ومن المقرر أن تقام البطولة بعد 3 ثلاثة أشهر، حيث شمل الفيديو صورًا رائعة للملاعب الـ 12 التي ستكون مسرحًا لمباريات مونديال 2018م.

جدير بالذكر، أن مباريات البطولة سوف عددها 64، ستقام في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية، هي: ” موسكو، بطرسبورج، قازان، نيجني نوفجورود، سارانسك، كالينينجراد، فولجوجراد، يكاترينبورج، سمارا، سوتشي، وروستوف ” .